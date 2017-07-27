Ижевскую Lada Vesta SW Cross в новом цвете заметили на российских дорогах

Начало продаж универсала намечено на сентябрь.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский универсал «Лада Веста СВ Кросс» в новом цвете заметили на российских дорогах. Видео с автомобилем, который еще не поступил в продажу, разместил в социальной сети ВКонтакте Дмитрий Савенков из Тольятти.

У новинки – ярко-синий цвет кузова, которого нет у седанов, глянцевые накладки на боковые зеркала и антенна, напоминающая по форме плавник акулы. Салон отделан черным пластиком.





Ранее «Ладу Весту» в камуфляжной пленке цвета «Лайм» заметили на улицах Тольятти. Начало продаж выпускаемых в Ижевске универсалов Lada Vesta и Vesta Cross, по предварительным данным, начнется в сентябре 2017 года.

Ранее «АвтоВАЗ» показал внешний облик и интерьер универсала.

Неделю назад этот же универсал в эксклюзивной комплектации заметили в ижевском автосалоне. Его привезли на тонировку и для установки сигнализации.