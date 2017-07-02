Должники в Удмуртии проведут субботники в местах массового отдыха

Муниципальные власти определят территории, нуждающиеся в уходе.

Ижевск. Удмуртия. Должники приберутся на пляжах и парках, где любят отдыхать жители Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, эко-субботники станут регулярным мероприятием. Приставы совместно с муниципальными властями определят места, нуждающиеся в уходе.

Так, например, 13 человек, которых суд приговорил к обязательным работам, с мешками для мусора вышли на набережную Ижевска, за территорию городского пляжа. В общественном месте бывает много отдыхающих, которые после себя оставляют мусор. Пластиковые пакеты, бутылки, контейнеры с берега сносит в водоём, что отрицательно сказывается на и так не благоприятной экологической ситуации. За час работы каждый должник собрал по мешку с отходами.

В Октябрьском районом отделе судебных приставов Ижевска на сегодняшний день на исполнении находится 168 производств в отношении 114 должников, которые должны отработать на обязательных работах.