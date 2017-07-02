  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Должники в Удмуртии проведут субботники в местах массового отдыха

      14:01, 02 июля, 2017
      14:01, 02 июля, 2017
      219
      0
      #благоустройство\n#судебные приставы\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба судебных приставов Удмуртии
      219
      0

      Муниципальные власти определят территории, нуждающиеся в уходе.

      Ижевск. Удмуртия. Должники приберутся на пляжах и парках, где любят отдыхать жители Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, эко-субботники станут регулярным мероприятием. Приставы совместно с муниципальными властями определят места, нуждающиеся в уходе.

      Так, например, 13 человек, которых суд приговорил к обязательным работам, с мешками для мусора вышли на набережную Ижевска, за территорию городского пляжа. В общественном месте бывает много отдыхающих, которые после себя оставляют мусор. Пластиковые пакеты, бутылки, контейнеры с берега сносит в водоём, что отрицательно сказывается на и так не благоприятной экологической ситуации.  За час работы каждый должник собрал по мешку с отходами.

      В Октябрьском районом отделе судебных приставов Ижевска на сегодняшний день на исполнении находится 168 производств в отношении 114 должников, которые должны отработать на обязательных работах.

      14:01, 02 июля, 2017
      219
      0
      #благоустройство\n#судебные приставы\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12149

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11572
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8597
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7832
      14:06, 25 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      5982
      08:00, 30 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6505

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2614
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1560
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      813
      11:05, 01 июля, 2017

      Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом

      727
      15:32, 29 июня, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      7823

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      958
      10:00, 30 июня, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      722
      13:43, 28 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      661
      19:23, 01 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      638
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      29 июня, 2017