Члены партии «Единая Россия» провели субботник в парке Космонавтов в Ижевске

Присоединились к представителям партии и активисты, и местные жители.

Ижевск. Удмуртия. Члены Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» присоединились ко всероссийскому субботнику. Они привели в порядок парк Космонавтов и территорию около «Русского дома» в Ижевске.

Присоединились к представителям партии и активисты, и местные жители. Горожане дружно взялись за метлы и лопаты.

«У нас это мероприятие традиционное. Мы ежегодно выходим убирать территории, общественное пространство. По всей республике на протяжении двух недель местные отделения партии участвуют в субботниках, и в районах, и в городах. Ведь главное правило любого жителя – убрать не только место, рядом с которым ты живешь и работаешь, но и поучаствовать в благоустройстве городских территорий», - подчеркнул руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрей Макаров

Он рассказал, что каждый год площадки, на которых проходит субботник, меняются. Ранее мероприятия проводились в лесопарковой зоне у торгового центра «Столица» и на аллее возле Вечного огня.

Заместитель секретаря удмуртского отделения «Единой России» по партийной деятельности, председатель Гордумы столицы Удмуртии Олег Гарин отметил, что благоустройство города на субботниках не закончится: «По проекту «Парки малых городов» Удмуртская Республика получит 5 млн рублей, добавляет свои 2 млн рублей. Эти деньги будут вложены в существующие скверы и парки. Самый большой проект – это «Комфортная городская среда». <…> Удмуртская Республика получит 273 млн рублей, 122 млн рублей вложит своих».

В рамках субботника в парке Космонавтов члены партии «Единая Россия» убрали мусор, а также очистили территорию от снега. Одновременно сотрудники парка привели в порядок аттракционы, чтобы вскоре принять посетителей.

«Всем жителям города Ижевска необходимо поддержать партию «Единая Россия», взять в руки лопаты, убрать около своего двора, сделать чище свой двор, свою улицу, наш замечательный город, нашу республику», - отметила ректор Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова.