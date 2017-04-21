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      Удмуртэнерго: энергоснабжение потребителей восстановлено

      08:47, 21 апреля, 2017
      08:47, 21 апреля, 2017
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      #Удмуртэнерго\n#реклама\n#погода\n#МРСК Центра и Приволжья\n#Удмуртия
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      При этом в связи с неблагоприятным прогнозом на 21 апреля энергетики продолжают работу в усиленном режиме.

      Ижевск. Удмуртия. Бригады филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» восстановили электроснабжение потребителей Удмуртской Республики, нарушенного в результате порывов ветра 20 апреля 2017 года.

      Восстановительные работы в тех районах, где технологические нарушения произошли в дневные и вечерние часы, не прекращались ни на минуту, несмотря на сложные погодные условия сильный  дождь и порывистый  ветер.

      В аварийно-восстановительных работах было задействовано 42 бригады в составе 97 человек и 45 ед. спецтехники. Для обеспечения электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов были задействованы резервные источники  питания.

      При этом в связи с неблагоприятным прогнозом на 21 апреля энергетики продолжают работу в усиленном режиме. В ряде населенных пунктов продолжаются работы по индивидуальным заявкам граждан на сетях 0,4 кВ.

      В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.

      08:47, 21 апреля, 2017
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      #Удмуртэнерго\n#реклама\n#погода\n#МРСК Центра и Приволжья\n#Удмуртия
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