Удмуртэнерго: энергоснабжение потребителей восстановлено

При этом в связи с неблагоприятным прогнозом на 21 апреля энергетики продолжают работу в усиленном режиме.

Ижевск. Удмуртия. Бригады филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» восстановили электроснабжение потребителей Удмуртской Республики, нарушенного в результате порывов ветра 20 апреля 2017 года.

Восстановительные работы в тех районах, где технологические нарушения произошли в дневные и вечерние часы, не прекращались ни на минуту, несмотря на сложные погодные условия сильный дождь и порывистый ветер.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 42 бригады в составе 97 человек и 45 ед. спецтехники. Для обеспечения электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов были задействованы резервные источники питания.

При этом в связи с неблагоприятным прогнозом на 21 апреля энергетики продолжают работу в усиленном режиме. В ряде населенных пунктов продолжаются работы по индивидуальным заявкам граждан на сетях 0,4 кВ.

В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.