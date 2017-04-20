Молодая мама после получения приза решила расширить жилплощадь.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска выиграла в лотерею 1,5 млн рублей. Как сообщают организаторы розыгрыша, обладательнице приза стала 26-летняя молодая мама.

«Я купила счастливый билет на почте за компанию с папой, который часто принимает участие в лотереях. О своей победе узнала, проверив билет на сайте. В это время со мной был муж Павел. Мы шокированы такой удачей и до сих пор не можем это осознать!» - призналась девушка.

Победительница приехала оформлять выигрыш в Москву вместе с супругом, дядей и подругой.

Девушка признается, что победа в лотерее подарила им с мужем возможность решить жилищный вопрос. Уже в ближайшее время супруги займутся поиском новой квартиры.