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      Жительница Ижевска выиграла в лотерею 1,5 млн рублей

      09:48, 20 апреля, 2017
      09:48, 20 апреля, 2017
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      #Ижевск\n#телевидение\n#лотерея\n#финансы и деньги
      Фото: Пресс-служба "Золотой подковы"
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      Молодая мама после получения приза решила расширить жилплощадь.

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска выиграла в лотерею 1,5 млн рублей. Как сообщают организаторы розыгрыша, обладательнице приза стала 26-летняя молодая мама.

      «Я купила счастливый билет на почте за компанию с папой, который часто принимает участие в лотереях. О своей победе узнала, проверив билет на сайте. В это время со мной был муж Павел. Мы шокированы такой удачей и до сих пор не можем это осознать!» - призналась девушка.

      Победительница приехала оформлять выигрыш в Москву вместе с супругом, дядей и подругой.

      Девушка признается, что победа в лотерее подарила им с мужем возможность решить жилищный вопрос. Уже в ближайшее время супруги займутся поиском новой квартиры.

      09:48, 20 апреля, 2017
      201
      0
      #Ижевск\n#телевидение\n#лотерея\n#финансы и деньги
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