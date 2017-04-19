Ижевск получит 500 млн рублей из бюджета Удмуртии

Эти средства направят на благоустройство, а также на подготовку школ к учебному году и ремонт детских садов.

Ижевск. Ижевск получит дополнительные 500 млн рублей из бюджета Удмуртии. Эти средства направят на благоустройство, а также на подготовку школ к учебному году и ремонт детских садов.

Как рассказала на 13-1 сессии Городской думы замглавы администрации Ижевска - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова, большая часть этих средств будет направлена на погашение кредиторской задолженности, в том числе управлению благоустройства и транспорта - 203,6 млн рублей на увеличение дорожного фонда, 40 млн рублей - на уличное освещение; управлению образования - 127 млн рублей на обеспечение мероприятий по организации отдыха детей, приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений, управлению дошкольного образования и воспитания - 34,4 млн рублей на приведение в нормативное состояние детских садов, обеспечение софинансирования при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, управлению по делам молодежи - 486 тыс. рублей на мероприятия по патриотическому воспитанию и профилактике наркомании и др. 8 млн рублей предусмотрены в качестве софинансирования мероприятий по реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Еще дополнительно 100 млн рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что финансовая поддержка республики очень важна для города, позволяет направить средства на выполнение социальных обязательств, благоустройство, подготовку школ к новому учебному году, отремонтировать кровли образовательных учреждений, спортивные залы.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.