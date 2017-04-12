Пирожок стайл: детсад по франшизе и экодиктант в Ижевске

Новости Ижевска и Удмуртии в стихах.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе среда, 12 апреля, и новая порция стишков-пирожков от корреспондентов информагентства «Сусанин» уже готова.
Сегодня в выпуске:
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил «оживить» стены зданий городов республики граффити:
а разрисуйте лучше стены
монументальным полотном
не так как это вы обычно
на весь забор лишь буква х
Частные детские сады в Удмуртии могут начать работать по франшизе:
открыли садик по франшизе
пытались людям объяснить
что это вовсе не заразно
франшиза это вам не грипп
Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия:
вот полномочия возьмите
они мне больше не нужны
но это не совсем они же
бери-бери
Псевдо-установщики теплиц похитили более миллиона рублей у жителей Удмуртии:
кому теплицу за бесценок
плати сейчас поставь потом
в рекламе нам не объяснили
потом не будет никогда
Экологический диктант пройдет в Ижевске:
игнат живет вблизи кизнера
он в экологии знаток
ее он знает как три пальца
своей шестнадцатой руки
Наша справка:
стих пирожок всегда без рифмы
а также без заглавных букв
в нём знаков препинания нету
а есть лишь юмор ритм и ямб