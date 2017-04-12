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      Пирожок стайл: детсад по франшизе и экодиктант в Ижевске

      07:00, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      07:00, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      474
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#Госсовет Удмуртии\n#мошенники\n#франшиза\n#Александр Бречалов
      474
      0

      Новости Ижевска и Удмуртии в стихах.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе среда, 12 апреля, и новая порция стишков-пирожков от корреспондентов информагентства «Сусанин» уже готова.

      Сегодня в выпуске:

       

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил «оживить» стены зданий городов республики граффити:

      а разрисуйте лучше стены

      монументальным полотном

      не так как это вы обычно

      на весь забор лишь буква х

       

      Частные детские сады в Удмуртии могут начать работать по франшизе:

      открыли садик по франшизе

      пытались людям объяснить

      что это вовсе не заразно

      франшиза это вам не грипп

       

      Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия:

      вот полномочия возьмите

      они мне больше не нужны

      но это не совсем они же

      бери-бери

       

      Псевдо-установщики теплиц похитили более миллиона рублей у жителей Удмуртии:

      кому теплицу за бесценок

      плати сейчас поставь потом

      в рекламе нам не объяснили

      потом не будет никогда

       

      Экологический диктант пройдет в Ижевске:

      игнат живет вблизи кизнера

      он в экологии знаток

      ее он знает как три пальца

      своей шестнадцатой руки

       

      Наша справка:

      стих пирожок всегда без рифмы

      а также без заглавных букв

      в нём знаков препинания нету

      а есть лишь юмор ритм и ямб

      07:00, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      474
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#Госсовет Удмуртии\n#мошенники\n#франшиза\n#Александр Бречалов
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