Пирожок стайл: детсад по франшизе и экодиктант в Ижевске

Новости Ижевска и Удмуртии в стихах.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе среда, 12 апреля, и новая порция стишков-пирожков от корреспондентов информагентства «Сусанин» уже готова.

Сегодня в выпуске:

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил «оживить» стены зданий городов республики граффити:

а разрисуйте лучше стены

монументальным полотном

не так как это вы обычно

на весь забор лишь буква х

Частные детские сады в Удмуртии могут начать работать по франшизе:

открыли садик по франшизе

пытались людям объяснить

что это вовсе не заразно

франшиза это вам не грипп

Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия:

вот полномочия возьмите

они мне больше не нужны

но это не совсем они же

бери-бери

Псевдо-установщики теплиц похитили более миллиона рублей у жителей Удмуртии:

кому теплицу за бесценок

плати сейчас поставь потом

в рекламе нам не объяснили

потом не будет никогда

Экологический диктант пройдет в Ижевске:

игнат живет вблизи кизнера

он в экологии знаток

ее он знает как три пальца

своей шестнадцатой руки

Наша справка:

стих пирожок всегда без рифмы

а также без заглавных букв

в нём знаков препинания нету

а есть лишь юмор ритм и ямб