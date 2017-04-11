В Удмуртии частные детские сады могут начать работать по франшизе

По словам врио главы региона Александра Бречалова, подобная практика позволит снизить нагрузку на бюджет республики и создать новую почву для развития бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что будет способствовать приходу в регион франшиз в частном дошкольном образовании. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Врио отметил, что такой инструмент позволит одновременно снизить нагрузку на бюджет и создать новую почву для развития бизнеса.

«Какая именно поддержка необходима предпринимателям, готовым прийти работать в этот сектор, в чём они видят возможности и ограничения – мы можем узнать только в прямом диалоге. Предлагаю в ближайшее время собрать все заинтересованные стороны на дискуссионной площадке. Со своей стороны я берусь привлечь к обмену опытом инициаторов и организаторов самых интересных российских проектов, возможно, способствовать приходу в регион успешных франшиз в области частного дошкольного образования. Лучшие российские практики могут и должны работать на благо Удмуртии и её жителей», - отметил врио.

К сентябрю 2017 года в Удмуртии необходимо обеспечить более 7 тыс. детей местами в детских садах. В сообщении говорится, что путёвки получат 100% детей Удмуртии в возрасте от 3 до 7 лет и 75% тех, кому ещё нет трёх. Отчасти потребность решается за счёт частных дошкольных учреждений, но их в республике пока единицы.