Экологический диктант пройдет в Ижевске

Написать его можно будет на двух площадках.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет экологический диктант. Написать его можно будет в пятницу, 14 апреля, сразу на двух площадка, сообщают организаторы.
Проверить свои знания можно будет:
- в 11:30, в научной библиотеке Удмуртского госуниверситета, аудитория 410;
- в 13:50, в Ижевском филиале Российской правовой академии, аудитория 220.
Примерные вопросы диктанта:
Какой углекислый газ преобладает в выхлопных газах автомобилей?
- углекислый;
- водяной;
- закись азота;
- сернистый газ.
Чем опасно загрязнение сельскохозяйственных полей тяжелыми материалами?
- тяжелые металлы вызывают рак;
- они накапливаются в стеблях растений;
- они накапливаются в зернах пшеницы, делая ее непригодной для питания;
- загрязнение тяжелыми металлами не опасно.
Канцерогены – что это такое?
- вещества, исключительно полезные для человека;
- вещества, вредные только для растений и насекомых;
- вещества, вызывающие раковые опухоли у человека;
Вещества, содержащиеся во всех клетках живых организмов.
Какой газ использовался во Второй мировой войне как химическое оружие?
- угарный;
- азот;
- хлор;
- аммиак.