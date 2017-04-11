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      Экологический диктант пройдет в Ижевске

      13:31, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:31, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      188
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#грамотность\n#неграмотность
      Фото: pixabay.com
      188
      0

      Написать его можно будет на двух площадках.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет экологический диктант. Написать его можно будет в пятницу, 14 апреля, сразу на двух площадка, сообщают организаторы.

      Проверить свои знания можно будет:

      - в 11:30, в научной библиотеке Удмуртского госуниверситета, аудитория 410;

      - в 13:50, в Ижевском филиале Российской правовой академии, аудитория 220.

      Примерные вопросы диктанта:

      Какой углекислый газ преобладает в выхлопных газах автомобилей?

      - углекислый;

      - водяной;

      - закись азота;

      - сернистый газ.

      Чем опасно загрязнение сельскохозяйственных полей тяжелыми материалами?

      - тяжелые металлы вызывают рак;

      - они накапливаются в стеблях растений;

      - они накапливаются в зернах пшеницы, делая ее непригодной для питания;

      - загрязнение тяжелыми металлами не опасно.

      Канцерогены – что это такое?

      - вещества, исключительно полезные для человека;

      - вещества, вредные только для растений и насекомых;

      - вещества, вызывающие раковые опухоли у человека;

      Вещества, содержащиеся во всех клетках живых организмов.

      Какой газ использовался во Второй мировой войне как химическое оружие?

      - угарный;

      - азот;

      - хлор;

      - аммиак.

      13:31, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      188
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#грамотность\n#неграмотность
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