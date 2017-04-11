Экологический диктант пройдет в Ижевске

Написать его можно будет на двух площадках.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет экологический диктант. Написать его можно будет в пятницу, 14 апреля, сразу на двух площадка, сообщают организаторы.

Проверить свои знания можно будет:

- в 11:30, в научной библиотеке Удмуртского госуниверситета, аудитория 410;

- в 13:50, в Ижевском филиале Российской правовой академии, аудитория 220.

Примерные вопросы диктанта:

Какой углекислый газ преобладает в выхлопных газах автомобилей?

- углекислый;

- водяной;

- закись азота;

- сернистый газ.

Чем опасно загрязнение сельскохозяйственных полей тяжелыми материалами?

- тяжелые металлы вызывают рак;

- они накапливаются в стеблях растений;

- они накапливаются в зернах пшеницы, делая ее непригодной для питания;

- загрязнение тяжелыми металлами не опасно.

Канцерогены – что это такое?

- вещества, исключительно полезные для человека;

- вещества, вредные только для растений и насекомых;

- вещества, вызывающие раковые опухоли у человека;

Вещества, содержащиеся во всех клетках живых организмов.

Какой газ использовался во Второй мировой войне как химическое оружие?

- угарный;

- азот;

- хлор;

- аммиак.