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      Хлеб, сахар, крупы и макароны привезли в Симониху по поручению врио главы Удмуртии

      18:42, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:42, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      765
      0
      #общество\n#Сарапул\n#жилье\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: facebook.com/alex.silver.9404
      765
      0

      Полиция начала проводить сверку документов и перепись жителей населенного пункта.

      Симониха. Удмуртия. Хлеб, сахар, крупы и макароны привезли в поселок Симониха в Сарапуле по поручению врио главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Серебреников.

      «Приехали с телеканалом Россия 1 в Симониху. Полиция проводит сверку документов, перепесывают людей. По поручению Александра Бречалова привезли людям хлеб, сахар, крупы, макароны», - говорится в сообщении.

      Напомним, что недавно Серебренников рассказал Владимиру Путину о том, что обитателей Симонихи забыли переселить из зоны подтопления и вот уже несколько лет они существуют в нечеловеческих условиях, без воды, больницы и магазина. Люди писали о своих проблемах в разные инстанции, но в их судьбе практически ничего не менялось.

      Журналист из Удмуртии попросил Путина помочь пенсионерам из Симонихи

      Накануне там побывал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Он посетил квартиры людей и увидел, в каких условиях они живут. Руководитель региона рассказал людям, что решение их проблемы нужно начать с восстановления прописки.

      По словам Бречалова, он много ездит по стране, но впервые столкнулся с такой безысходностью, как в сарапульском поселке. «Я первый раз за долгое время услышал: «Почему хлеба не привез?». Без комментариев», - сказал врио, напомнив чиновникам, что они получают «неплохую заплату за свою работу» и давно могли бы решить хотя бы проблему с продовольствием в Симонихе.

      Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину

      18:42, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      765
      0
      #общество\n#Сарапул\n#жилье\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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