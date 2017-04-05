Михаил Бабич: внутриполитическая ситуация в Удмуртии вышла из-под контроля

По словам представителя федеральной власти, в республике существуют проблемы социально-экономического и политического характера.

Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал ситуацию в Удмуртии, которая сложилась при экс-главе региона Александре Соловьеве. По словам представителя федеральной власти, в республике существуют проблемы социально-экономического и политического характера.

«Комментарии здесь никакие не нужны. Ситуацию в регионе вы все сами знаете. Здесь лишь можно констатировать, что несмотря на неоднократные предупреждения выводы глава республики не сделал. В связи с этим был подписан указ об отставке. Кроме того, это не единственная проблема. Целый ряд вопросов социально-экономического характера требует серьезной перенастройки в нашей работе. Внутриполитическая ситуация в регионе по сути дела вышла из-под контроля. У главы региона были многочисленные конфликты с местным самоуправлением. Снижение рейтинга за 2 года произошло на 23 процента. Госдолг составил 96 процентов от собственных доходов республики. Нарушены соглашения с министерством финансов России – предписывают погасить вне плана 14,7 млрд рублей в текущем году - это почти 30 процентов от всех доходов в бюджет», - сказал Михаил Бабич во время представления врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

Он также отметил, что республика по шести позициям не выполнил указы президента Путина, касающиеся зарплат бюджетников.

В итоге накануне появился очередной указ о назначении врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Александр Владимирович прошел большой жизненный путь. Закончил Краснодарское высшее военное училище. Окончил московскую государственную юридическую академию. Занимался общественной работой, работал в бизнесе. Человек известный в стране. Был сопредседателем ОНФ и возглавлял общественную палату России – это серьезная структура. Конечно, он глубоко понимает социальные и экономические проблемы, характерные для всех регионов нашей страны. Он их лично объездил, участвовал в разрешении серьезных вопросов. Очень много внимания уделял вопросам противодействия коррупции», - сказал Михаил Бабич.

Напомним, ранее Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. В указе написано, что своего поста руководитель региона лишился из-за утраты доверия. Причиной к столь кардинальным изменениям послужило задержание Соловьева.

Утором 4 апреля чиновника в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. Бречалов является секретарем Общественной палаты России и сопредседателем центрального штаба ОНФ.

Вечером 5 апреля Басманный суд Москвы отправил Соловьева на 2 месяца под арест.