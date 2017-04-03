Ей исполнилось 48 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова. В понедельник, 3 апреля, ей исполнилось 48 лет.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннице дальнейшего профессионального роста, успехов в личных делах и крепкого здоровья.

Буранова Лариса Николаевна

Родилась 3 апреля 1969 года в Ижевске. В 1991 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «История», в 1998 году - заочную аспирантуру Удмуртского государственного университета по специальности «Этнология, этнография, антропология», в 1999 году - Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

1991-1995 годы - учитель истории Асановской неполной средней школы Алнашского района;

1995 год - педагог-организатор, заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии № 56 Ижевска;

1995-1999 годы - главный специалист комитета по делам национальностей при правительстве Удмуртской Республики, Ижевск;

1999-2001 годы - начальник отдела этнокультурного развития министерства национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

2001-2008 годы - заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

2008-2014 годы - первый заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

2014 год - исполняющая обязанности министра национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

2014-по настоящее время - министр национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск.