  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      День рождения празднует министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова

      09:00, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      191
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      191
      0

      Ей исполнилось 48 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова. В понедельник, 3 апреля, ей исполнилось 48 лет.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннице дальнейшего профессионального роста, успехов в личных делах и крепкого здоровья.

      Буранова Лариса Николаевна

      Родилась 3 апреля 1969 года в Ижевске. В 1991 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «История», в 1998 году - заочную аспирантуру Удмуртского государственного университета по специальности «Этнология, этнография, антропология», в 1999 году - Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

      1991-1995 годы - учитель истории Асановской неполной средней школы Алнашского района;

      1995 год - педагог-организатор, заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии № 56 Ижевска;

      1995-1999 годы - главный специалист комитета по делам национальностей при правительстве Удмуртской Республики, Ижевск;

      1999-2001 годы - начальник отдела этнокультурного развития министерства национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

      2001-2008 годы - заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

      2008-2014 годы - первый заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

      2014 год - исполняющая обязанности министра национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

      2014-по настоящее время - министр национальной политики Удмуртской Республики, Ижевск.

      09:00, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      191
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа