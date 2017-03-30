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      Главный редактор ижевского телеканала Ольга Чураева рассказала в «Кофемолке» про добро и борщ

      19:45, 30 марта, 2017
      Вадим Исаков
      19:45, 30 марта, 2017
      Вадим Исаков
      168
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#телевидение\n#видео\n#интервью\n#ТНТ - Новый Регион\n#Кофемолка
      Фото: susanin.news
      168
      0

      «Живущая в Ижевске» поделилась сокровенным ощущением своих удмуртских корней и свою борьбу с личным перфекционизмом.

      Главный редактор и ведущая ижевского телеканала «ТНТ-Новый Регион» Ольга Чураева рассказала в проекте «Кофемолка» про будущее телевидения, про то, как старается нести людям добро и борьбу с личным перфекционизмом. Она также призналась, что любит свой город и тех, кто говорит: "Живу в Ижевске".

      Кроме того, ведущий программы – художник и депутат Энвиль Касимов узнал секрет фирменного борща. 


      Как прорастают удмуртские корни у красавицы родом с Северного Кавказа и сколько кошек она заведет на пенсии, узнать можно из нового выпуска проекта, подготовленного информагентством «Сусанин».

      Кофемолка - выпуск 30: Ольга Чураева в гостях у Энвиля Касимова

      Главный редактор и ведущая телеканала ТНТ-Новый Регион великолепная Ольга Чураева (Olga Churaeva) рассказала в проекте Кофемолка про будущее телевидения, про добро и борьбу с перфекционизмом. Она любит свой город и тех, кто говорит: "#живувижевске". Кроме того, ведущий - художник и депутат Энвиль Касимов узнал секрет фирменного борща.


      19:45, 30 марта, 2017
      Вадим Исаков
      168
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#телевидение\n#видео\n#интервью\n#ТНТ - Новый Регион\n#Кофемолка
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