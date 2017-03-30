Главный редактор ижевского телеканала Ольга Чураева рассказала в «Кофемолке» про добро и борщ

«Живущая в Ижевске» поделилась сокровенным ощущением своих удмуртских корней и свою борьбу с личным перфекционизмом.

Главный редактор и ведущая ижевского телеканала «ТНТ-Новый Регион» Ольга Чураева рассказала в проекте «Кофемолка» про будущее телевидения, про то, как старается нести людям добро и борьбу с личным перфекционизмом. Она также призналась, что любит свой город и тех, кто говорит: "Живу в Ижевске".

Кроме того, ведущий программы – художник и депутат Энвиль Касимов узнал секрет фирменного борща.



Как прорастают удмуртские корни у красавицы родом с Северного Кавказа и сколько кошек она заведет на пенсии, узнать можно из нового выпуска проекта, подготовленного информагентством «Сусанин».