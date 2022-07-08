Главы регионов ПФО в Ижевске обсудили перспективы развития экономики в условиях санкций

Ижевск. Удмуртия. Главы приволжских регионов в Ижевске обсудили перспективы развития экономики в условиях санкций, а также итоги реализации национального проекта «Культура». В столице Удмуртии состоялся Совет Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Совещание возглавил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, также к обсуждению актуальных региональных задач в режиме видеоконференцсвязи присоединились министр экономического развития России Максим Решетников и министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Игоря Комарова, экономическая ситуация «в целом по ПФО характеризуется относительной стабильностью и соответствует общероссийским тенденциям». Однако сохраняются проблемы в автомобилестроении, важной отрасли для Приволжья где размещено более 40% общероссийского производства. Это вносит нестабильность в работу обеспечивающих выпуск машин предприятиях металлургии, химической и легкой промышленности, производителей электронных систем.

Игорь Комаров заострил внимание коллег на состоянии рынка труда, где намечаются риски массового сокращения сотрудников и рост напряженности. «Необходимо реализовывать меры проактивной поддержки занятости граждан. В текущих условиях также важно сохранить доступность социальных услуг для людей, адресно поддерживать различные категории граждан», — подчеркнул полпред.

Также он напомнил о важности постоянного оперативного мониторинга цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия и их наличие в розничной торговой сети. По словам Комарова, данные последних социологических исследований показывают, что жителей округа больше всего волнует рост цен на товары и услуги.

Представитель президента дал поручение руководителям регионов усилить информационную работу с бизнесом и гражданами в режиме постоянной обратной связи для получения оперативной информации о возникающих рисках и проблемах в экономике и социальной сфере. Это поможет своевременно реагировать на общественные запросы и корректировать программу мер государственной поддержки граждан и предпринимателей.

«Результаты обратной связи показывают, что назрела необходимость проведения на федеральном и региональном уровне анализа достаточности, востребованности и результативности реализуемых мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Такую работу целесообразно организовать, чтобы своевременно и комплексно вырабатывать решения по продлению, корректировке или введению новых мер», — отметил Игорь Комаров.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал о формировании плана поддержки экономики в условиях санкций. Свои предложения в эту программу представили все субъекты федерации. 56 инициатив от регионов Приволжья уже включены в этот план.

«Сейчас все внимание – на реализацию действующих мер поддержки. Работают 70% мер, оставшиеся 30% - уже точечные решения. Дошли до самого ответственного этапа: максимального контроля за тем, чтобы все решения работали на местах так, как надо. Конкретные результаты, которые измеряются объемами инвестиций, количеством созданных рабочих мест, построенных объектов, напрямую зависят от эффективности применения этих инструментов вами на местах», — обратился министр к участникам Совета.