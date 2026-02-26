Селты. Удмуртия. В Селтах отремонтируют стадион, который построили в 2019 году к Летним сельским спортивным играм. Объект обновят по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Об этом сообщили в районной администрации.

Подрядчик уже определен. Ремонтом займётся компания ООО «Престиж». Заключён контракт на поставку современной акустической системы, закупается новое спортивное оборудование. Основной этап ремонта начнется весной, как только растает снег.

Планируется сделать стадион более комфортным и безопасным для посетителей. В перечень первоочередных работ вошли замена покрытия футбольного поля, укладка нового резинового покрытия на площадках ГТО, а также вокруг беговых дорожек, на ступенях трибун и в проходах между ними, монтаж современного стадионного табло.