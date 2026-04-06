Ижевск. Удмуртия. На землях лесного фонда в Селтинском районе Удмуртии выявлено строительство трубопровода без оформления необходимой документации. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Прокладка коммуникаций шла без проекта освоения лесов и лесной декларации. По результатам проверки прокурор внёс юридическому лицу представление и возбудил дело об административном правонарушении по статье 7.9 КоАП РФ («Самовольное занятие лесных участков»).

Предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей. Также с него взыщут штраф по договору аренды лесов, а также обяжут возместить нанесённый лесам ущерб.