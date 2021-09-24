Глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от мандата депутата Госдумы

Регион в нижней палате российского парламента будут представлять Андрей Исаев, Олег Гарин и Лариса Буранова.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от депутатского мандата. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Таким образом, регион в Госдуме России будут представлять победители прошедших выборов в Удмуртии в округах №33 и №34 единороссы Андрей Исаев и Олег Гарин, а также экс-министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.

Александр Бречалов возглавлял список кандидатов от Единой России в Удмуртии. Андрей Исаев написал отказ от списочного мандата. В связи с этим он перешел Ларисе Бурановой, которая шла третьей в партийном списке.

Напомним, 23 сентября на сессии Гордумы Ижевска Олег Гарин сложил с себя полномочия зампредседателя представительного органа.