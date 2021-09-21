По Удмуртии победу в прошедших выборах одержали Андрей Исаев и Олег Гарин

Выборы признаны состоявшимися.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 21 сентября, в ЦИК Удмуртии огласили официальные итоги прошедших выборов в Госдуму России.

Так, после обработки 100% протоколов по округу №33 избиратели отдали предпочтение действующему депутату Госдумы от Удмуртии, замруководителя фракции "Единая Россия" Андрею Исаеву, он проходит в нижнюю палату с 35,63%. Александр Сыров от КПРФ набрал 25,19%, Павел Берлинский от партии "Новые люди" — 7,28%.

По 34 округу больше всего голосов от местных жителей получил зампредседателя Гордумы Ижевска, единоросс Олег Гарин - 33,36%. Уступил ему представитель партии КПРФ Владимир Бодров с результатом 21,80%. Аскольд Запашный от партии "Справедливая Россия - За правду" получил 10,23%. Явка в обоих округах оказалась меньше 50%.

Распределение по партиям оказалось следующим: "Единая Россия" — 35,63%, КПРФ — 25,31%, ЛДПР — 9,64%.

Напомним, что явка в этом году составила 47,45%. В помещениях в дни голосования было выдано 502 570 бюллетеней, вне помещений — 49 976. Недействительными признали 15 183 бюллетеня.

За порядком на всех 1172 участках следили наблюдатели, а также правоохранители, камеры видеонаблюдения и регистраторы.

Серьезных нарушений за весь период зарегистрировано не было.

По словам председателя ЦИК Удмуртии Вениамина Соломенникова, избирательная кампания в Удмуртии прошла в рамках правового поля, ее легитимность не вызывает сомнений. Он также отметил, поскольку впервые выборы шли три дня, нагрузка оказалась серьезной. Сложность подтверждается и высокой конкуренцией. Так, в округе №33 на один мандат претендовали 9 человек, в округе №34 — 11.