Зампредседателя Гордумы Ижевска сложил полномочия

Олег Гарин сменит место вице-спикера ижевского парламента на кресло депутата Госдумы.

Ижевск. Удмуртия. Олег Гарин сложил полномочия заместителя председателя городской думы Ижевска. Добровольную отставку вице-спикера приняли депутаты муниципального парламента.

Очередная сессия ижевской думы состоялась 23 сентября. До конца заседания Олег Гарин провел ее в статусе заместителя председателя. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий стоял последним в повестке.

Напомним, единоросс Олег Гарин по итогам голосования в Государственную Думу России по одномандатному избирательному округу № 34 набрал 33,36% голосов, став победителем выборной гонки.

Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев отметил: «Сегодня мы провожаем в Государственную думу одного из самых опытных ижевских депутатов. Благодарю Олега Владимировича за большой вклад в развитие Ижевска и организацию городской думы. Без сомнения, у нас впереди много совместных проектов на благо Ижевска и Удмуртии».

Оценкой работы Олега Гарина на посту вице-спикера стала Почетная грамота городской думы Ижевска. Принимая награду, Олег Гарин подчеркнул: «Эти 6 лет работы в думе были для меня сложным, но интересным периодом. Я убежден, что среди депутатов Ижевска — настоящие профессионалы, которые по настоящему болеют за свой город, за своих избирателей, и хотел бы поблагодарить своих коллег за ту поддержку, которую получал все это время».

Наша справка: Гарин Олег Владимирович родился 26 декабря 1973 года в Игре.

В 2001 году закончил Удмуртский госуниверситет по направлению «Юриспруденция».

В 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2004 года по 2006 год был председателем Игринского районного Совета депутатов.

С 2006 по 2011 годы являлся главой Игринского района.

После стал министром транспорта Удмуртии.

С 2014 года являлся замглавы администрации – руководителем аппарата администрации Ижевска.

С 2015 по 2020 год был председателем Гордумы Ижевска.

В 2020 году перешел на должность заместителя председателя Гордумы Ижевска.

Олег Гарин — доктор экономических наук, заслуженный тренер Удмуртской Республики.