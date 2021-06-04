Глава Удмуртии попросил обнулить ставку НДС на услуги экспортной доставки посылок

Сейчас бизнес вынужден платить НДС по ставке 20%.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии предложил обнулить ставку НДС на услуги доставки экспортных посылок. Такое заявление он сделал на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной электронной торговле.

«Очень просим рассмотреть возможность обнуления ставки НДС на услуги экспортной доставки посылок за пределы Российской Федерации», - обратился он, в том числе, к гендиректору «Почты России» Максиму Акимову.

В настоящее время ставка НДС для международных отправлений составляет 20%.