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Глава Удмуртии попросил обнулить ставку НДС на услуги экспортной доставки посылок

16:02, 04 июня, 2021
Дарья Саушина
Глава Удмуртии попросил обнулить ставку НДС на услуги экспортной доставки посылок
16:02, 04 июня, 2021
Дарья Саушина
164
0
#налоги\n#экспорт\n#Александр Бречалов
Фото: twenty20.com
164
0

Сейчас бизнес вынужден платить НДС по ставке 20%.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии предложил обнулить ставку НДС на услуги доставки экспортных посылок. Такое заявление он сделал на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной электронной торговле.

«Очень просим рассмотреть возможность обнуления ставки НДС на услуги экспортной доставки посылок за пределы Российской Федерации», - обратился он, в том числе, к гендиректору «Почты России» Максиму Акимову.

В настоящее время ставка НДС для международных отправлений составляет 20%.

16:02, 04 июня, 2021
Дарья Саушина
164
0
#налоги\n#экспорт\n#Александр Бречалов