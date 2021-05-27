Роспотребнадзор пока не дал «добро» на купание в водоемах Удмуртии

Региональное управление не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения.

Ижевск. Удмуртия. Пока ни один пляж в Удмуртии не получил одобрения Управления Роспотребнадзора по региону. Как сообщает пресс-служба органа, муниципалитеты могут открыть водоем для купания и прибрежную территорию только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения.

По состоянию на 26 мая в республике не выдано ни одного такого разрешения. За последние две с половиной недели исследовано 22 пробы воды из предполагаемых мест купаний. Из них 4 пробы в Ижевском пруду и Молдаванском пруду в Завьялово получили отвод из-за органического загрязнения воды. Еще 2 пробы (пляж Воткинского пруда) не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям.

При этом все 12 проб песка и почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

Напомним, что в Ижевске планируют открыть купальный сезон с 1 июня. Чистящие дно водоема спасатели отмечают, что с годами мусора в воде становится меньше.