Председатель Госсовета Удмуртии о бесплатном подведении газа к участкам: в год села это будет здорово

Ранее региональные власти отмечали, что 160 тыс. рублей за подключение домов к газу – это очень дорого.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев оценил предложенную президентом России инициативу по бесплатному доведению газа к участкам жителей. Владимир Путин во время своего ежегодного послания поручил правительству и регионам проработать механику безвозмездной газификации домов.

«В год села это, конечно, очень здорово будет. Мы об этом говорили, обращались. Отвод газа до земельного участка жилых домов, которые стоят в сельской местности, он очень дорого обходится им. Сейчас будет производиться за счет Газпрома», - прокомментировал спикер Госсовета.

Ранее заместитель председателя правительства Удмуртской Республики – министр сельского хозяйства Ольга Абрамова также говорила о слишком высокой стоимости газификации. «Нужно решать вопрос по стоимости подключения, чтобы оно стало доступным для жителей, чтобы они не бегали и не искали эти 160 тыс. рублей. Для сельского жителя – это достаточно серьезные деньги», - рассказала она в интервью информационному агентству «Сусанин».

По данным пресс-службы главы и правительства региона, уровень газификации республики составляет 71,7%, села - 53,6%