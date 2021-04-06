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Александр Бречалов рассказал, чем бы хотел запомниться жителям Удмуртии

17:22, 06 апреля, 2021
Юрий Абашев
Александр Бречалов рассказал, чем бы хотел запомниться жителям Удмуртии
17:22, 06 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: скриншот из видео
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Среди важных объектов он назвал аэропорт и 50-метровый бассейн в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, чем бы хотел запомниться жителям региона. Этим он поделился с журналистами на своей пресс-конференции 6 апреля. 

«Номер один — это главный корпус оружейного завода. Да, мы выбиваемся из первоначального графика. Первый этап был сделан 2 года назад, сейчас мы переходим ко второму. Объявили конкурсные процедуры на изыскательные работы, потому что без этого не получится», — отметил Бречалов. 

По его словам, хочется завершить проекты аэропорта и вокзала, достроить 50-метровый бассейн в Ижевске, реконструировать ледовый дворец и завершить реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

«Мне не стыдно за современный спортивный комплекс в Можге, за общественные пространства, такие, как Центральная площадь Ижевска», — добавил глава Удмуртии.

17:22, 06 апреля, 2021
Юрий Абашев
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов