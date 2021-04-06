Александр Бречалов рассказал, чем бы хотел запомниться жителям Удмуртии

Среди важных объектов он назвал аэропорт и 50-метровый бассейн в Ижевске.



Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, чем бы хотел запомниться жителям региона. Этим он поделился с журналистами на своей пресс-конференции 6 апреля.



«Номер один — это главный корпус оружейного завода. Да, мы выбиваемся из первоначального графика. Первый этап был сделан 2 года назад, сейчас мы переходим ко второму. Объявили конкурсные процедуры на изыскательные работы, потому что без этого не получится», — отметил Бречалов.



По его словам, хочется завершить проекты аэропорта и вокзала, достроить 50-метровый бассейн в Ижевске, реконструировать ледовый дворец и завершить реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртской Республики.



«Мне не стыдно за современный спортивный комплекс в Можге, за общественные пространства, такие, как Центральная площадь Ижевска», — добавил глава Удмуртии.