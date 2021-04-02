«Работает без ошибок»: Бречалов поиронизировал над докладом главы Ижевска об итогах 2020 года

Глава Удмуртии среди ошибок выделил некачественную чистку дорог и недостроенную школу на Берша.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подколол главу Ижевска Олега Бекмеметьева за его «безошибочный» доклад об итогах работы администрации города за 2020 год.

«Главный вывод из доклада Олега Николаевича — команда главы города работает без ошибок. Чего не скажешь о команде главы республики. У нас ошибок много, поэтому, Сергей Витальевич (руководитель администрации главы Удмуртии Сергей Смирнов, — прим. ред.), Ярослав Владимирович (премьер-министр республики Ярослав Семёнов, — прим. ред.), надо поучиться», — иронизировал Бречалов.

Следом он добавил, что власти по-прежнему не могут выйти на ожидаемый жителями уровень уборки улиц, также есть ошибки в реализации проектов, например при строительстве школы на улице Берша, срок сдачи которой затянулся.

«Началась оттепель, я хотел услышать это, но у нас по тротуарам пройти невозможно. Чего мы об этом молчим. Это же результат работы», — отметил Бречалов.

Напомним, что глава Ижевска подвёл итоги социально-экономического развития города 2 апреля с трибуны городской думы.