Борис Сарнаев вернулся на пост председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии

Он приступил к работе с 12 марта.

Ижевск. Удмуртия. Борис Сарнаев вновь возглавил Государственный контрольный комитет Удмуртии. Соответствующая информация опубликована на сайте органа. Приказ подписал сам Сарнаев. Он приступил к работе с 12 марта.

В приемной ГКК информационному агентству «Сусанин» подтвердили возвращение экс-председателя на работу. В комитете отметили, что на руках у Бориса Сарнаева есть решение суда о восстановлении в должности и исполнительный лист.

Напомним, что 15 декабря 2020 года Госсовет Удмуртии досрочно прекратил полномочия Сарнаева. В январе председателем ГКК стала Ольга Филиппова, однако меньше чем через 2 месяца, она покинула пост. Позже стало известно о ее задержании. И. о. руководителя ведомства была назначена Марина Олюнина.