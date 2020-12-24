Новым председателем Государственного контрольного комитета Удмуртии избрали Ольгу Филиппову

Она приступит к работе с 12 января 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Ольга Филиппова возглавит Государственный контрольный комитет Удмуртии. Решение было принято на сессии регионального Госсовета в четверг, 24 декабря. К исполнению обязанностей она приступит с 12 января 2021 года. В настоящее время Ольга Филиппова руководит Управлением Минюста России по Удмуртской Республике.

В своем выступлении будущий главный контролер отметила, что есть необходимость пересмотра штатной численности и оптимизации ГКК. «Структура должна отвечать требованиям времени, должна быть эффективной и работать на результат», - сказала Ольга Филиппова.