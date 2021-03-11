Марина Олюнина будет исполнять обязанности руководителя ГКК Удмуртии

В контрольном комитете она занимала должность аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью.

Ижевск. Удмуртия. Исполнять обязанности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии будет Марина Олюнина. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики. Ранее она занимала должность аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью ГКК.

Напомним, что Ольга Филиппова, проработавшая в должности руководителя контрольного комитета чуть меньше двух месяцев, покинула пост по собственному желанию. Позже стало известно о ее задержании. По информации источника, у правоохранителей возникли вопросы к ее работе в должности руководителя Управления Минюста по Удмуртии.

Как сообщается на сайте ГКК, Марина Олюнина трудится в комитете с 2004 года.