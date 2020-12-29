Бывшему сотруднику ГИБДД в Удмуртии вынесли приговор за взятку

Ему назначили 3 года лишения свободы условно.

Ува. Удмуртия. Увинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД Его обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Удмуртии.

Суд установил, что 38-летний бывший сотрудник ГИБДД получил взятку 5 тыс. рублей от водителя, лишённого прав управления машиной. Своим действием полицейский незаконно освободил его от наказания.

Вынося приговор, суд учёл, что у подсудимого есть малолетние дети и положительная характеристика. В итоге бывший сотрудник ГИБДД получил 3 года лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности в органах власти на 2 года.