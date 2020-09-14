  • $ 74.89 ↓
  • € 88.68 ↓

Предварительные итоги: «Единая Россия» лидирует на выборах в Гордуму Ижевска

00:36, 14 сентября, 2020
Анна Торхова
Предварительные итоги: «Единая Россия» лидирует на выборах в Гордуму Ижевска
00:36, 14 сентября, 2020
Анна Торхова
105
0
#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#ЦИК\n#депутаты\n#Удмуртия\n#голосование
Фото: ИА «Сусанин»
105
0

К концу дня  обработано более половины протоколов.

Ижевск. Удмуртия. По результатам обработки более 65% протоколов на выборах в Гордуму Ижевска седьмого созыва лидирует «Единая Россия». Политическая партия набрала 38,94% голосов, сообщается на сайте ЦИК Удмуртии.

Предварительно, партия ЛДПР получила 20,91% голосов избирателей, КПРФ – 16,63%, «Справедливая Россия» - 9,32%, «Коммунисты России» - 4,66%, «Патриоты России» - 4,25%, меньшего всего жители поддержали партию «Родина» - 1,37%. Отметим, в новый созыв городской думы войдут 35 депутатов.

В других городах Удмуртии, где проходили выборы в представительный орган - Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове, также лидирует партия «Единая Россия».

Средняя явка на участках составила 18,29%.

Напомним, 13 сентября жители выбирали депутатов в районные советы 12 муниципалитетов Удмуртии. Довыборы прошли в Госсовет по одному округу Ижевска. 

UPD: После обработки 81,51% протоколов, кандидаты от «Единой России» победили в 19 одномандатных округах Ижевска из 25. ЛДПР получила один мандат, самовыдвиженцы - 2, КПРФ - 3. В Гордуму Можги прошли два представителя «Единой России» и два от партии «Родина». В Глазове один мандат получил самовыдвиженец, 12 - «единороссы». В Воткинске от «Единой России» также проходят 12 человек и 1 кандидат от КПРФ. В Сарапульскую Гордуму прошел один самовыдвиженец, один кандидат от партии «Родина» и 10 от «Единой России».

00:36, 14 сентября, 2020
Анна Торхова
105
0
#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#ЦИК\n#депутаты\n#Удмуртия\n#голосование

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии

15:59, 11 сентября, 2020
3524

Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор

2971
14:15, 09 сентября, 2020

Не более 40% положительных коронавирусных проб получают подтверждение со стороны Роспотребнадзора в Удмуртии

2375
16:11, 08 сентября, 2020

Итоги дня: возвращение обязательного масочного режима в Удмуртии, ограничение движения в Ижевске и прогноз погоды

2370
18:00, 11 сентября, 2020

Еще 64 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

2293
09:12, 10 сентября, 2020

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

11:26, 10 сентября, 2020
3458

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

1862
18:39, 07 сентября, 2020

И тишина: россиянам объяснили, с какой целью звонят и молчат

1605
10:29, 08 сентября, 2020

Источник в правительстве: нового карантина в России не введут

1367
16:08, 10 сентября, 2020

В Тюменской области проведут проверку после «учений» с захватом в заложники пятиклассников

1268
12:19, 09 сентября, 2020

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

12:33, 07 сентября, 2020
2314

Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

1826
16:59, 07 сентября, 2020

В Греции сгорел лагерь, в котором жили 12,5 тыс беженцев

1414
14:07, 09 сентября, 2020

Ведущий специалист по индейцам Бразилии погиб от руки аборигена

1268
16:13, 11 сентября, 2020

В разрушенном взрывами порту Бейрута вспыхнул новый пожар

1180
15:23, 10 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
2224

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
4138

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8678

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
8034

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
8005

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
7211

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7499

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
15019

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12549

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
10037

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17580

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15567

Статьи

Наталья Оганезова: законопроект о ежегодной денежной выплате к началу учебного года в интересах абсолютно всех родителей

11:31, 11 сентября, 2020
953

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
2864

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
1278

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2723

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4377

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2483

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
3007

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3813

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
3201

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
3061

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3721

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3485

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
6082

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3520

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4669

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
5108

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6931

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3607

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
3262

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4856