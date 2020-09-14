Предварительные итоги: «Единая Россия» лидирует на выборах в Гордуму Ижевска

К концу дня обработано более половины протоколов.

Ижевск. Удмуртия. По результатам обработки более 65% протоколов на выборах в Гордуму Ижевска седьмого созыва лидирует «Единая Россия». Политическая партия набрала 38,94% голосов, сообщается на сайте ЦИК Удмуртии.

Предварительно, партия ЛДПР получила 20,91% голосов избирателей, КПРФ – 16,63%, «Справедливая Россия» - 9,32%, «Коммунисты России» - 4,66%, «Патриоты России» - 4,25%, меньшего всего жители поддержали партию «Родина» - 1,37%. Отметим, в новый созыв городской думы войдут 35 депутатов.

В других городах Удмуртии, где проходили выборы в представительный орган - Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове, также лидирует партия «Единая Россия».

Средняя явка на участках составила 18,29%.

Напомним, 13 сентября жители выбирали депутатов в районные советы 12 муниципалитетов Удмуртии. Довыборы прошли в Госсовет по одному округу Ижевска.

UPD: После обработки 81,51% протоколов, кандидаты от «Единой России» победили в 19 одномандатных округах Ижевска из 25. ЛДПР получила один мандат, самовыдвиженцы - 2, КПРФ - 3. В Гордуму Можги прошли два представителя «Единой России» и два от партии «Родина». В Глазове один мандат получил самовыдвиженец, 12 - «единороссы». В Воткинске от «Единой России» также проходят 12 человек и 1 кандидат от КПРФ. В Сарапульскую Гордуму прошел один самовыдвиженец, один кандидат от партии «Родина» и 10 от «Единой России».