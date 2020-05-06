Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в 2019 году заработал 5,1 млн рублей

Экс-спикер регионального парламента Алексей Прасолов задекларировал доход в 11,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии отчитались о доходах за 2019 год. Сведения опубликованы на официальном сайте регионального парламента.

Председатель заксобрания Владимир Невоструев в прошедшем году заработал 5 170 140,5 рубля (за 2018 год – 3,3 млн рублей). Вместе с супругой он владеет земельным участком площадью 50 соток. Также в собственности Невоструева квартира 74,6 квадратных метров, автомобиль Тойота Land Cruiser 150 (Prado), в общей долевой собственности – земельный участок 9,7 га. Жена Владимира Невоструева в 2019 году заработала 838 545,38 рубля.

Бывший председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов задекларировал доход в 11 593 289,42 рубля (17,9 млн рублей – годом ранее). Ему принадлежит земельный участок площадью 87,98 сотки, объект незавершенного строительства на 7 сотках, гараж 24 кв.м. В автопарке депутата автомобиль Audi A8L, лодки Мастер 400 (двигатель Меркурий 6 л.с.), резиновая ЛГН 2, резиновая BADSER HL 370 (двигатель EVENRUD 15 л.с.), прицеп легковому автомобилю, прицеп МЗСА 817718. Жена Алексея Прасолова заработала 23 530 324,17 рубля.

Заместитель председателя Госсовета – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова сообщила о доходе в 2 725 607,77 рубля (2,795 млн рублей – в 2018 году). Ей принадлежат земельный участок (13,2 сотки), жилой дом (50 кв.м.), совместно с мужем – квартира (77,7 кв.м). Супруг Михайловой задекларировал за 2019 год доход в 439 042,66 рубля.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин заработал 1 902 564,21 рубля (1,8 млн рублей – годом ранее). У него в собственности два земельных участка общей площадью 50 соток, гараж на 24,4 «квадрата», автомобиль Mer-Benz ML3504MATIC. Несовершеннолетние дети Юрия Тюрина заработали 83 084 и 210 648 рублей соответственно.

Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова получила в 2019 году 1 924 076,74 рубля (1,989 млн рублей – годом ранее), ее супруг - 1 803 140,41 рубля. Вместе с мужем Ишматова владеет квартирой площадью 56,8 кв.м, кроме того ей принадлежит автомобиль Рено Логан (SR).

Председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров сообщил о доходе 1 794 281,72 рубля (1,9 млн рублей – в 2018 году). В его собственности нежилое помещение площадью 19,7 кв.м. Супруга депутата получила в 2019 году 988 908 рублей, она владеет квартирой на 176,8 кв.м и автомобилем LEXUS RX 200T.

Председатель комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов заработал 1 946 601,03 рубля (2,1 млн рублей – в 2018 году), его жена - 237 412,25 рубля. Варламов владеет 5 земельными участками площадью 6,6 га, 3 жилыми домами общей площадью 418,1 кв.м, квартирой 110,4 кв.м, нежилым зданием на 5000 кв.м, автомобилем Mitaubishi Pajero, снегоходом BRP SKANDIC WT 600, прицепом КМЗ 8136.

Председатель комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов получил доход в 1 808 238,08 рубля (2,9 млн рублей – в 2018 году), его супруга - 328 691,38 рубля. У него есть квартира 40,9 кв.м, гараж – 24,9 кв.м, овощная яма – 6,5 кв.м, автомобиль SKODA YETI.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов заработал в 2019 году 518 174,86 рубля (527 тыс. рублей – в 2018 году). Ему принадлежат 42 земельных участка, жилой дом 101,4 кв.м, две квартиры общей площадью 288,1 кв.м, два гаража-бокса, пять нежилых помещений (1 944,8 кв.м), автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ 350D.

Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Дербилова задекларировала доход в 1 980 306,51 рубля (1,956 млн рублей – годом ранее), ее супруг - 1 022 114,8 рубля. Она владеет долей в квартире площадью 68,5 кв.м.

Руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков заработал 1 966 603,81 рубля (415,8 тыс. рублей – годом ранее). Ему принадлежит земельный участок 19,7 сотки, квартира 54 кв.м, автомобиль «ВАЗ 11193» и прицеп САЗ 82994.

Руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров сообщил о доходе в 6 871 230 рублей (625 тыс. рублей – годом ранее), его супруга - 185 895,45 рубля. Ему принадлежит земельный участок 64,9 сотки, административное (142 кв.м) и производственное (1 488,8 кв.м) здания, автомобили КАМАЗ 4310, УАЗ 390995, УРАЛ КС45721УРАЛ4320, автоприцеп ОДАЗ, трубоукладчик ТПУ130МБГ1, экскаватор гусеничный Hitachi ZH200LC, прицеп бензовоз ПЦ 5.6-817.