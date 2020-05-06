  • $ 72.73 ↓
  • € 79.12 ↓

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в 2019 году заработал 5,1 млн рублей

11:30, 06 мая, 2020
Дарья Саушина
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в 2019 году заработал 5,1 млн рублей
11:30, 06 мая, 2020
Дарья Саушина
387
0
#сведения о доходах\n#Владимир Невоструев\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги\n#Прасолов Алексей
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
387
0

Экс-спикер регионального парламента Алексей Прасолов задекларировал доход в 11,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии отчитались о доходах за 2019 год. Сведения опубликованы на официальном сайте регионального парламента.

Председатель заксобрания Владимир Невоструев в прошедшем году заработал 5 170 140,5 рубля (за 2018 год – 3,3 млн рублей). Вместе с супругой он владеет земельным участком площадью 50 соток. Также в собственности Невоструева квартира 74,6 квадратных метров, автомобиль Тойота Land Cruiser 150 (Prado), в общей долевой собственности – земельный участок 9,7 га. Жена Владимира Невоструева в 2019 году заработала 838 545,38 рубля.

Бывший председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов задекларировал доход в 11 593 289,42 рубля (17,9 млн рублей – годом ранее). Ему принадлежит земельный участок площадью 87,98 сотки, объект незавершенного строительства на 7 сотках, гараж 24 кв.м. В автопарке депутата автомобиль Audi A8L, лодки Мастер 400 (двигатель Меркурий 6 л.с.), резиновая ЛГН 2, резиновая BADSER HL 370 (двигатель EVENRUD 15 л.с.), прицеп легковому автомобилю, прицеп МЗСА 817718. Жена Алексея Прасолова заработала 23 530 324,17 рубля.

Заместитель председателя Госсовета – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова сообщила о доходе в 2 725 607,77 рубля (2,795 млн рублей – в 2018 году). Ей принадлежат земельный участок (13,2 сотки), жилой дом (50 кв.м.), совместно с мужем – квартира (77,7 кв.м). Супруг Михайловой задекларировал за 2019 год доход в 439 042,66 рубля.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин заработал 1 902 564,21 рубля (1,8 млн рублей – годом ранее). У него в собственности два земельных участка общей площадью 50 соток, гараж на 24,4 «квадрата», автомобиль Mer-Benz ML3504MATIC. Несовершеннолетние дети Юрия Тюрина заработали 83 084 и 210 648 рублей соответственно.

Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова получила в 2019 году 1 924 076,74 рубля (1,989 млн рублей – годом ранее), ее супруг - 1 803 140,41 рубля. Вместе с мужем Ишматова владеет квартирой площадью 56,8 кв.м, кроме того ей принадлежит автомобиль Рено Логан (SR).

Председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров сообщил о доходе 1 794 281,72 рубля (1,9 млн рублей – в 2018 году). В его собственности нежилое помещение площадью 19,7 кв.м. Супруга депутата получила в 2019 году 988 908 рублей, она владеет квартирой на 176,8 кв.м и автомобилем LEXUS RX 200T.

Председатель комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов заработал 1 946 601,03 рубля (2,1 млн рублей – в 2018 году), его жена - 237 412,25 рубля. Варламов владеет 5 земельными участками площадью 6,6 га, 3 жилыми домами общей площадью 418,1 кв.м, квартирой 110,4 кв.м, нежилым зданием на 5000 кв.м, автомобилем Mitaubishi Pajero, снегоходом BRP SKANDIC WT 600, прицепом КМЗ 8136.

Председатель комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов получил доход в 1 808 238,08 рубля (2,9 млн рублей – в 2018 году), его супруга - 328 691,38 рубля. У него есть квартира 40,9 кв.м, гараж – 24,9 кв.м, овощная яма – 6,5 кв.м, автомобиль SKODA YETI.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов заработал в 2019 году 518 174,86 рубля (527 тыс. рублей – в 2018 году). Ему принадлежат 42 земельных участка, жилой дом 101,4 кв.м, две квартиры общей площадью 288,1 кв.м, два гаража-бокса, пять нежилых помещений (1 944,8 кв.м), автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ 350D.

Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Дербилова задекларировала доход в 1 980 306,51 рубля (1,956 млн рублей – годом ранее), ее супруг - 1 022 114,8 рубля. Она владеет долей в квартире площадью 68,5 кв.м.

Руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков заработал 1 966 603,81 рубля (415,8 тыс. рублей – годом ранее). Ему принадлежит земельный участок 19,7 сотки, квартира 54 кв.м, автомобиль «ВАЗ 11193» и прицеп САЗ 82994.

Руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров сообщил о доходе в 6 871 230 рублей (625 тыс. рублей – годом ранее), его супруга - 185 895,45 рубля. Ему принадлежит земельный участок 64,9 сотки, административное (142 кв.м) и производственное (1 488,8 кв.м) здания, автомобили КАМАЗ 4310, УАЗ 390995, УРАЛ КС45721УРАЛ4320, автоприцеп ОДАЗ, трубоукладчик ТПУ130МБГ1, экскаватор гусеничный Hitachi ZH200LC, прицеп бензовоз ПЦ 5.6-817.

11:30, 06 мая, 2020
Дарья Саушина
387
0
#сведения о доходах\n#Владимир Невоструев\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги\n#Прасолов Алексей

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Белый медведь Балу убил приехавшую к нему Аврору в зоопарке Удмуртии

14:58, 29 апреля, 2020
12030

Глава Удмуртии рассказал, что именно пьет во время прямых эфиров

9455
20:02, 29 апреля, 2020

В Удмуртии с 30 апреля вводится обязательный масочный режим

8187
19:37, 29 апреля, 2020

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

7280
10:19, 29 апреля, 2020

В Удмуртии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции в майские праздники

5786
10:00, 30 апреля, 2020

Российские ученые решили главную загадку Тунгусского метеорита

12:34, 29 апреля, 2020
2488

В Минздраве России назвали число умерших детей, зараженных коронавирусом

2128
18:15, 01 мая, 2020

Мишустин сообщил о найденном у него коронавирусе

2071
20:59, 30 апреля, 2020

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

1811
10:54, 02 мая, 2020

В Роспотребнадзоре призвали россиян отказаться от шашлыков в майские праздники

1591
14:15, 29 апреля, 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь стал отцом

16:47, 29 апреля, 2020
1519

Палеонтологи обнаружили способность крупнейшего хищного динозавра плавать

1501
14:00, 01 мая, 2020

Ужас-ужас: названы 30 лучших хоррор-фильмов за всю историю кино

1445
18:43, 30 апреля, 2020

«Оскаров» впервые вручат за фильмы, не демонстрировавшиеся в кинотеатрах

1420
10:28, 29 апреля, 2020

Во Франции расшифровали 230-летнюю надпись на прибрежном камне

1397
16:00, 01 мая, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020