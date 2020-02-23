В Удмуртии предложили поднять земельный налог за 10-летнее отсутствие недвижимости на участке

Госсовет Удмуртии планирует выйти в Госдуму с законодательной инициативой о повышении налога с двукратного до пятикратного размера.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Увинского района предложили поднять земельный налог за 10-летнее отсутствие недвижимости на участке. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, на ближайшей сессии региональный парламент может выйти с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму.

По словам председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрия Тюрина, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части увеличения размера земельного налога за отсутствие регистрации объекта недвижимости в течение 10 лет с даты регистрации права на земельный участок с двукратного до пятикратного размера. Народные избранники считают, что это побудит жителей регистрировать жилье.