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Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову продлили отстранение от должности еще на месяц

11:30, 30 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову продлили отстранение от должности еще на месяц
11:30, 30 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#бизнес\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: facebook.com/ombudsmanyar
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Уже два месяца проводится проверка достоверности сведений о доходах за 2016-2018 годы.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов продлил отстранение от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Александра Прасолова. Об этом «Сусанину» рассказал сам чиновник.

«Продлили ещё на месяц, до конца января. Не знаю, в связи с чем. Видимо, недостаточно информации, чтобы сделать какие-то выводы», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Напомним, Александра Прасолова отстранили в конце октября из-за проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 2016-2018 годы. Срок отстранения тогда был указан до 28 декабря 2019 года.

11:30, 30 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
165
0
#бизнес\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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