В Удмуртии подписали распоряжение об ограничении пластика на массовых мероприятиях

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Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рекомендовали отказаться от использования одноразового пластика во время массовых мероприятий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, распоряжение об утверждении методических рекомендаций по предотвращению образования отходов подписал премьер-министр Ярослав Семенов.

«В соответствии с рекомендациями, мы не должны использовать одноразовую пластиковую посуду на массовых мероприятиях, которые проводим. Даже внутри правительства у нас шли жаркие дискуссии: «А как мы будем это делать?». Теперь министерство на своем опыте проверило реализацию этого проекта, проанализировали все варианты, и теперь мы можем рекомендовать это остальным другим», - рассказал Ярослав Семенов.

Методические рекомендации содержат в себе следующие меры для максимально возможного предотвращения образования отходов:

- использовать в приоритетном порядке многоразовую посуду, обеспечивая ее возвратность механизмом залога;

- в случае необходимости использовать одноразовую посуду из натуральных материалов;

- использовать в приоритетном порядке для организационных целей предметы многоразового использования;

- после окончания мероприятия организовать и проконтролировать раздельный сбор образовавшихся отходов, их своевременный вывоз.

Напомним, что о планах отказаться от пластика стало известно в конце лета. Тогда министр природных ресурсов Денис Удалов рассказал, что места отдыха ижевчан густо усеяны одноразовой посудой, а безобидные на первый взгляд воздушные шарики часто становятся смертельным кормом для птиц, диких животных и рыб. Первым массовым мероприятием, на котором обошлись без пластика, стал музыкальный фестиваль «Табань Fest» в усадьбе Тол Бабая в Шаркане.