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Замминистра образования Удмуртии Игорь Белозеров перешел на работу в Севастополь

12:16, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:16, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#образование\n#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Он назначен исполняющим обязанности начальника городского департамента образования.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель министра образования и науки Удмуртии Игорь Белозеров перешел работать в правительство Севастополя. Эту информацию корреспонденту информагентства «Сусанин» подтвердили в пресс-службе Минобраза республики.

Белозерова назначили исполняющим обязанности начальника городского департамента образования. Об этом губернатор города Дмитрий Овсянников, бывший федеральный инспектор по Удмуртии, объявил в понедельник, 16 июля, на аппаратном совещании правительства.

Отметим, в прошлом году в Севастополь также переехали два чиновника: бывший заместитель главы администрациии Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов и экс-руководитель управления Росреестра по Удмуртии Михаил Коняхин.

Напомним, что в июне 2018 года глава Удмуртии подписал о сокращении чиновников на 15%. Так, в министерстве образования вместо 5 замов останется 3.

Игорь Белозеров родился 30 июня 1960 года в Омске. В 1983 году окончил Тюменский государственный университет. Географ. Преподаватель географии. Кандидат педагогических наук. Он занимал должность заместителя министра образования и науки Удмуртии с 2008 года.

12:16, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
444
0
#образование\n#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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