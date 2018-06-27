Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

Руководитель региона предложил оптимизировать работу аппарата Госсовета, контрольного комитета и аппарата уполномоченного по правам человека.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о сокращении чиновников. Руководитель региона предложил оптимизировать работу аппарата Госсовета республики, контрольного комитета и аппарата уполномоченного по правам человека. Соответствующий документ разместили на сайте кабмина.

«Принять предложение правительства Удмуртской Республики о сокращении в 2018 году предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на 15 процентов от предельной численности работников соответствующих исполнительных органов», - говорится в указе.

Также глава предлагает рассмотреть вопрос об оптимизации в Центральной избирательной комиссии региона.

Ранее власти республики заявили о том, что намерены сократить на 30% расходы на содержание аппарата главы и правительства Удмуртии. Также в марте этого года председатель правительства региона заявил о сокращении чиновников. Данные меры рассматриваются, как шаг к повышению эффективности органов исполнительной власти.