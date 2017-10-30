Руководитель Росреестра по Удмуртии Михаил Коняхин возглавил управление в Севастополе

В понедельник, 30 октября, на аппаратном совещании его представил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Севастополь. Руководитель управления Росреестра по Удмуртии Михаил Коняхин возглавил управление государственной регистрации права и кадастра в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

О назначении Коняхина в понедельник, 30 ноября, на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который также ранее работал в Удмуртии в должности федерального инспектора.

«У Михаила Александровича огромный опыт в управлении подобной структурой. Мне он известен как ответственный и принципиальный специалист, который хочет и умеет работать. Прошу взаимодействовать», – сказал Овсянников.

Среди первоочередных задач на новом рабочем месте у Дмитрия Коняхина стоит повысить эффективность работы ведомства по обеспечению государственной регистрации недвижимости.

Также напомним, что в сентябре ижевский чиновник Михаил Тарасов возглавил департамент городского хозяйства правительства Севастополя.

Наша справка:

Михаил Александрович Коняхин родился 24 октября 1977 года в городе Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в период обучения в университете на предприятиях малого и среднего бизнеса. Затем работал в Удмуртском отделении Сберегательного банка Российской Федерации.

1998 - 2002 годы — работал в структурах Министерства финансов России.

2002 - 2016 годы – работал в системе Министерства юстиции Российской Федерации на руководящих должностях.

2016 - 2017 годы – являлся руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.