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      Руководитель Росреестра по Удмуртии Михаил Коняхин возглавил управление в Севастополе

      13:16, 30 октября, 2017
      13:16, 30 октября, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Севастополь
      Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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      В понедельник, 30 октября, на аппаратном совещании его представил губернатор города Дмитрий Овсянников.

      Севастополь. Руководитель управления Росреестра по Удмуртии Михаил Коняхин возглавил управление государственной регистрации права и кадастра в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

      О назначении Коняхина в понедельник, 30 ноября, на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который также ранее работал в Удмуртии в должности федерального инспектора.

      «У Михаила Александровича огромный опыт в управлении подобной структурой. Мне он известен как ответственный и принципиальный специалист, который хочет и умеет работать. Прошу взаимодействовать», – сказал Овсянников.

      Среди первоочередных задач на новом рабочем месте у Дмитрия Коняхина стоит повысить эффективность работы ведомства по обеспечению государственной регистрации недвижимости.

      Также напомним, что в сентябре ижевский чиновник Михаил Тарасов возглавил департамент городского хозяйства правительства Севастополя.

      Наша справка:

      Михаил Александрович Коняхин родился 24 октября 1977 года в городе Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

      Трудовую деятельность начал в период обучения в университете на предприятиях малого и среднего бизнеса. Затем работал в Удмуртском отделении Сберегательного банка Российской Федерации.

      1998 - 2002 годы — работал в структурах Министерства финансов России.

      2002 - 2016 годы – работал в системе Министерства юстиции Российской Федерации на руководящих должностях.

      2016 - 2017 годы – являлся руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.

      13:16, 30 октября, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Севастополь

       

       

       

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