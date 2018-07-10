За кандидатуру Михаила Трофимова проголосовали 23 депутата.

Можга. Удмуртия. В Можге выбрали нового главу города. Им стал начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов.

Прямая трансляция оглашения итогов прошла в группе «Можга сегодня» в соцсети ВКонтакте.

За кандидатуру Трофимова проголосовали 23 из 24 депутатов. Его соперник - глава МО «Игринское» Олег Зонов – не получил ни одного голоса.

Напомним, что 13 июня конкурс на главу Можги был объявлен второй раз, так как с первого депутаты не смогли определиться с новым градоначальником. Всего на этот пост претендовало 9 человек. Во второй тур прошли всего два кандидата.