play
pause
  • $ 63.26 ↑
  • € 73.96 ↑

Определились два кандидата на пост главы Можги

14:52, 06 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:52, 06 июля, 2018
Диана Ворончихина
860
0
#кадры\n#выборы\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: Wikimedia Commons
860
0

Имя нового руководителя города станет известно после сессии Гордумы, которая состоится 10 июля.

Можга. Удмуртия. Два кандидата вышли в финальный тур конкурса по отбору кандидатов на должность главы Можги. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе администрации города, заседание комиссии состоялось в пятницу, 6 июля.

За пост руководителя города поборются Михаил Трофимов - начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке, который по результатам оценки конкурсной комиссии набрал 459 баллов, и Олег Зонов – глава МО «Игринское».

Отметим, что жители Можги уже выразили свое мнение по поводу такого решения комиссии. Горожане в соцсетях выразили возмущение, что среди претендентов нет «можгинцев».

10 июля состоится сессия Гордумы, на которой депутаты выберут нового главу города.

Напомним, что 13 июня конкурс на главу Можги был объявлен второй раз, так как с первого депутаты не смогли определиться с новым градоначальником. Всего на этот пост претендовало 9 человек.

14:52, 06 июля, 2018
Диана Ворончихина
860
0
#кадры\n#выборы\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
24724

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

14910
17:25, 30 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

10453
09:44, 29 июня, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

8819
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

8811
09:30, 02 июля, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
8318

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

4033
12:42, 02 июля, 2018

В России вступили в силу поправки в ПДД

1844
12:38, 01 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

1832
15:53, 04 июля, 2018

Первый контракт на поставку Су-57 заключили в Комсомольске-на-Амуре

1830
10:49, 30 июня, 2018

«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

20:25, 30 июня, 2018
2137

О создании «мощнейшей» ракеты заявили на Украине

2004
19:09, 30 июня, 2018

Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

1942
12:25, 30 июня, 2018

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

1912
18:30, 03 июля, 2018

К 2020 году в Японии планируют начать использовать беспилотные летающие авто

1738
10:04, 01 июля, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018

Удмуртия в минуту: строительство АЗС и бревенчатая дорога

05 июля, 2018

Удмуртия в минуту: деньги на ремонт башни Ижмаша и новые ясли от частных инвесторов

04 июля, 2018