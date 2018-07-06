Определились два кандидата на пост главы Можги

Имя нового руководителя города станет известно после сессии Гордумы, которая состоится 10 июля.

Можга. Удмуртия. Два кандидата вышли в финальный тур конкурса по отбору кандидатов на должность главы Можги. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе администрации города, заседание комиссии состоялось в пятницу, 6 июля.

За пост руководителя города поборются Михаил Трофимов - начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке, который по результатам оценки конкурсной комиссии набрал 459 баллов, и Олег Зонов – глава МО «Игринское».

Отметим, что жители Можги уже выразили свое мнение по поводу такого решения комиссии. Горожане в соцсетях выразили возмущение, что среди претендентов нет «можгинцев».

10 июля состоится сессия Гордумы, на которой депутаты выберут нового главу города.

Напомним, что 13 июня конкурс на главу Можги был объявлен второй раз, так как с первого депутаты не смогли определиться с новым градоначальником. Всего на этот пост претендовало 9 человек.