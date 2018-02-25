В Воткинске приняли концепцию по выборам главы города

Кандидаты на должность будут отбираться по результатам конкурса.

Воткинск. Удмуртия. Депутаты приняли концепцию по выбору главы Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В положении, в частности, говорится, что глава города избирается Гордумой тайным голосованием с использованием бюллетеней из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

В окончательном варианте принять положение планируется на следующей сессии городской думы.

Напомним, что бывшего главу Воткинска Владимира Перевозчикова отправили в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющей обязанности главы города назначена заместитель главы администрации по экономике, финансам и инвестициям Ольга Сорокина.