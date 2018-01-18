Исполнять обязанности главы Воткинска будет Ольга Сорокина

Такое решение принято 18 января на внеочередной сессии Городской думы.

Воткинск. Удмуртия. Исполняющей обязанности главы Воткинска назначена заместитель главы администрации города по экономике, финансам и инвестициям Ольга Сорокина. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в аппарате Гордумы.

Решение об отставке Владимира Перевозчикова и временном назначении Сорокиной принято 18 января на внеочередной сессии депутатов Городской думы.

Напомним, 13 января стало известно об отставке главы Воткинска Владимира Перевозчикова в связи с утратой доверия.