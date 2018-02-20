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      Главой Игринского района стал Александр Чирков

      15:30, 20 февраля, 2018
      15:30, 20 февраля, 2018
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      #кадры\n#Игра\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#назначения
      Фото: igra.udmurt.ru
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      Такое решении приняли депутаты на сессии районного совета.

      Игра. Удмуртия. Главой Игринского района стал заместитель начальника Воткинского дорожного управления ГУП «Удмуртское автодорожное предприятие» Александр Чирков. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, его кандидатуру одобрили депутаты на сессии районного совета.

      На пост главы района также претендовал начальник нефтеперекачивающей станции «Арлеть» Андрей Пасынков.

      «Большинство депутатов поддержали Александра Чиркова и доверили ему быть руководителем Игринского района», - отмечается в сообщении.

      Напомним, что Татьяна Чуракова, ранее возглавлявшая район, минувшей осенью была назначена министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

      Наша справка:

      Александр Чирков родился в 1970 году в посёлке Игра.

      Учился в Пермском политехническом институте и Удмуртском государственном университете. Работал заместителем директора фирмы «Коминопторг», мастером Игринского ДРСУ, а также в структурах РЖД и жилищно-коммунального хозяйства.

      С 2006 по 2016 год - заместитель главы администрации Игринского района по строительству и ЖКХ.

      С октября 2016 года по настоящее время работал заместителем начальника Воткинского дорожного управления ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие».

      15:30, 20 февраля, 2018
      288
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      #кадры\n#Игра\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#назначения

       

       

       

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