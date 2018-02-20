Главой Игринского района стал Александр Чирков

Такое решении приняли депутаты на сессии районного совета.

Игра. Удмуртия. Главой Игринского района стал заместитель начальника Воткинского дорожного управления ГУП «Удмуртское автодорожное предприятие» Александр Чирков. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, его кандидатуру одобрили депутаты на сессии районного совета.

На пост главы района также претендовал начальник нефтеперекачивающей станции «Арлеть» Андрей Пасынков.

«Большинство депутатов поддержали Александра Чиркова и доверили ему быть руководителем Игринского района», - отмечается в сообщении.

Напомним, что Татьяна Чуракова, ранее возглавлявшая район, минувшей осенью была назначена министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

Наша справка:

Александр Чирков родился в 1970 году в посёлке Игра.

Учился в Пермском политехническом институте и Удмуртском государственном университете. Работал заместителем директора фирмы «Коминопторг», мастером Игринского ДРСУ, а также в структурах РЖД и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2006 по 2016 год - заместитель главы администрации Игринского района по строительству и ЖКХ.

С октября 2016 года по настоящее время работал заместителем начальника Воткинского дорожного управления ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие».