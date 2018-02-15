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      Новый порядок выбора главы Ижевска разработает Гордума

      13:48, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      13:48, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      855
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия
      855
      0

      Об этом журналистам рассказал председатель муниципального парламента Олег Гарин.

      Ижевск. Удмуртия. Новый порядок выбора главы Ижевска разработает Гордума. Об этом журналистам рассказал председатель муниципального парламента Олег Гарин.

      «У нас пока нет порядка по поводу избрания. Это следующий этап. Если бы депутаты сегодня не проголосовали, то говорить было бы не о чем. В принципе, следующий этап – это разработка порядка, который в дальнейшем будет действовать. Там есть место для маневра. Решение будет принимать городская дума, каким будет порядок. Понятно, что федеральное законодательство ставит ряд требований. Например, половину членов комиссии должен предлагать город, половину – республика. В принципе, все остальное регламентировано. До этого, чтобы представить проект депутатам, мы брали типовые случаи», - рассказал Олег Гарин.

      По его словам, пока рано говорить о каких-то сроках появления регламента.

      «Мы не поставили перед собой какую-то задачу разработать его и представить, например, к апрелю. Ограничений у нас нет временных. Будем смотреть», - сказал Гарин.

      В свою очередь глава Ижевска уточнил, что комиссия в данном случае должна будет выдвигать не менее двух кандидатов. «Еще один момент – комиссия выдвигает не менее двух кандидатов на выборы. Количество членов комиссии мы пока не определили. Будем обсуждать», - уточнил Юрий Тюрин.

      13:48, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      855
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия

       

       

       

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