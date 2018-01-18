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      Владимиру Путину представили проект по сохранению культурного наследия Сарапула

      10:19, 18 января, 2018
      Анна Торхова
      10:19, 18 января, 2018
      Анна Торхова
      433
      0
      #Владимир Путин\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#города\n#Президент России
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      433
      0

      На форуме моногородов в подмосковной Коломне подвели итоги программы «Формирование комфортной городской среды».

      Сарапул. Удмуртия. Президенту России Владимиру Путину представили проект по сохранению культурного наследия Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      На форум моногородов в подмосковную Коломну съехались 244 руководителя городских и сельских поселений из 71 субъекта России.

      «У нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится, и в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей», - рассказал Владимир Путин.

      Глава Сарапула Александр Ессен рассказал Президенту о создании Фонда развития по преобразованию города. Вложить свои средства на благоустройство смогут предприниматели и простые жители моногорода.

      Как написал на своей странице в Инстаграм Александр Ессен, на встрече обсуждались и изменения в законы, которые позволят более тщательно сформировать «Правила благоустройства муниципальных образований».

      «Сегодня есть недостатки в плане того, что мы не можем закрепить прилегающие территории за владельцами жилой или нежилой недвижимости и вменить им санитарное содержание этих территорий. Новые законодательные акты позволят это сделать и таким образом у каждого «клочка» земли должен появиться хозяин», - написал глава Сарапула.

      «Чрезвычайно важная вещь – обратить внимание на ключевые вещи, «изюминки». И в этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, развития искусства, экономики, культуры, науки», - пояснил Владимир Путин.

      Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, у муниципалитетов сейчас стоит задача разработать проекты развития конкретных общественных территорий. Проекты будут оцениваться федеральной комиссией. «Победителями конкурса будут 60  малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получать по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году», - сообщает пресс-служба главы. 

      Сегодня принял участие в Форуме малых городов и исторических поселений, который проходил в городе Коломна, Московской области. Очень представительное и интересное мероприятие. На нем рассматривались вопросы дальнейшего развития программы по формированию комфортной городской среды, подводились промежуточные итоги ее работы за 2017 год, говорили о некоторых "шероховатостях" этой программы. Также обсуждали новые изменения в законодательные акты, которые позволят более тщательно и более правильно сформировать "Правила благоустройства муниципальных образований." Сегодня есть недостатки в плане того, что мы не можем закрепить прилегающие территории за владельцами жилой или нежилой недвижимости и вменить им санитарное содержание этих территорий. Новые законодательные акты позволят это сделать и таким образом у каждого "клочка" земли должен появиться хозяин. И это правильно. В форуме принимал участие Глава государства. Удмуртская Республика была представлена городом Сарапулом на стенде, который посетил Владимир Владимирович Путин. За предоставленную возможность, презентовать город Сарапул, я лично благодарен Александру Владимировичу Бречалову. С Владимиром Владимировичем мы обсудили то, как Сарапул сегодня преображает городскую среду. Мы имеем возможность сегодня некого синергетического эффекта, когда работаем по нескольким программам: Формирование комфортной городской среды, и федеральная целевая программа по развитию въездного туризма. Наши предприниматели и предприятия вкладывают свои личные средства в восстановление культурного наследия, включая прилегающие территории. И сегодня мы уже заговорили и работаем над тем, чтобы создать фонд в городе Сарапуле, который будет консолидировать средства граждан, предприятий и предпринимателей, работать над тем, чтобы привлекать средства за счет грантов, как государственных, так и негосударственных, и работать с бюджетами всех уровней. Именно такая целенаправленная большая работа приведет к хорошему, достаточно оперативному развитию города, которого ждут наши горожане. #Сарапул #МояУдмуртия #КомандаУдмуртии #инвестируйвудмуртию #инвестируйвсарапул

      134 Likes, 3 Comments - Alexander Essen (@essen_alexander) on Instagram: "Сегодня принял участие в Форуме малых городов и исторических поселений, который проходил в городе..."

      10:19, 18 января, 2018
      Анна Торхова
      433
      0
      #Владимир Путин\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#города\n#Президент России

       

       

       

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