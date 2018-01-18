На форуме моногородов в подмосковной Коломне подвели итоги программы «Формирование комфортной городской среды».

Сарапул. Удмуртия. Президенту России Владимиру Путину представили проект по сохранению культурного наследия Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На форум моногородов в подмосковную Коломну съехались 244 руководителя городских и сельских поселений из 71 субъекта России.

«У нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится, и в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей», - рассказал Владимир Путин.

Глава Сарапула Александр Ессен рассказал Президенту о создании Фонда развития по преобразованию города. Вложить свои средства на благоустройство смогут предприниматели и простые жители моногорода.

Как написал на своей странице в Инстаграм Александр Ессен, на встрече обсуждались и изменения в законы, которые позволят более тщательно сформировать «Правила благоустройства муниципальных образований».

«Сегодня есть недостатки в плане того, что мы не можем закрепить прилегающие территории за владельцами жилой или нежилой недвижимости и вменить им санитарное содержание этих территорий. Новые законодательные акты позволят это сделать и таким образом у каждого «клочка» земли должен появиться хозяин», - написал глава Сарапула.

«Чрезвычайно важная вещь – обратить внимание на ключевые вещи, «изюминки». И в этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, развития искусства, экономики, культуры, науки», - пояснил Владимир Путин.

Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, у муниципалитетов сейчас стоит задача разработать проекты развития конкретных общественных территорий. Проекты будут оцениваться федеральной комиссией. «Победителями конкурса будут 60 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получать по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году», - сообщает пресс-служба главы.