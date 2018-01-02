В Удмуртии завершился процесс создания Корпорации развития республики

Она зарегистрирована 26 декабря 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии 26 декабря 2017 года завершили процесс регистрации АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уставный капитал корпорации составляет 65 млн 806 тыс. рублей. Она на 100% принадлежит Удмуртской Республике через министерство имущественных отношений региона.

Корпорация развития Удмуртии будет заниматься вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Напомним, что генеральным директором новой организации стал Дмитрий Генералов.