И.о. министра природных ресурсов Удмуртии оштрафовали за нарушение сроков предоставления госуслуг

Из 500 заявлений на выдачу разрешений в срок рассмотрены только 3.

Ижевск. Удмуртия. И.о. министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова оштрафовали за нарушение сроков предоставления госуслуг. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

В октябре 2017 года в министерство поступили заявления жителей Удмуртии о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов - лося. По закону, такая услуга должна быть оказана в течение 1 дня, а в случае получения документов по почте – в течение 5 дней.

Из 500 поступивших заявлений в срок рассмотрены только 3.

Разрешения на выдачу, а также отказы в их предоставлении подписывались позднее установленного срока. Начальником отдела охраны объектов животного мира ведомства разрешения на добычу лося также выдавались с нарушением.

Суд назначил должностным лицам штраф по части 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ («Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).