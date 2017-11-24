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      И.о. министра природных ресурсов Удмуртии оштрафовали за нарушение сроков предоставления госуслуг

      13:44, 24 ноября, 2017
      Анна Торхова
      13:44, 24 ноября, 2017
      Анна Торхова
      856
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#госуслуги
      Фото: pixabay.com
      856
      0

      Из 500 заявлений на выдачу разрешений в срок рассмотрены только 3.

      Ижевск. Удмуртия. И.о. министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова оштрафовали за нарушение сроков предоставления госуслуг. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

      В октябре 2017 года в министерство поступили заявления жителей Удмуртии о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов - лося. По закону, такая услуга должна быть оказана в течение 1 дня, а в случае получения документов по почте – в течение 5 дней.

      Из 500 поступивших заявлений в срок рассмотрены только 3.

      Разрешения на выдачу, а также отказы в их предоставлении подписывались позднее установленного срока. Начальником отдела охраны объектов животного мира ведомства разрешения на добычу лося также выдавались с нарушением.

      Суд назначил должностным лицам штраф по части 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ («Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

      13:44, 24 ноября, 2017
      Анна Торхова
      856
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#госуслуги

       

       

       

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