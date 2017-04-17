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      Застройщиков социального жилья в Удмуртии хотят поселить в дом без туалета

      10:56, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:56, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      282
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: http://onf.ru
      282
      0

      Об этом руководитель региона сообщил в понедельник, 17 апреля, во время аппаратного совещания органов государственной власти.

      Ижевск. Врио главы Удмуртии Бречалов предложил поселить в дом без туалета застройщиков социального жилья в деревне Кечево Малопургинского района. Об этом руководитель региона сообщил в понедельник, 17 апреля, во время аппаратного совещания органов государственной власти.

      «У нас есть проблемы. На улице Колхозной есть дома в Малой Пурге и деревня Кечово – там семиквартирный дом. Там удобства, извиняюсь, на улице. Проблема известна, поднималась…», - сказал представитель района.

      Александр Бречалов перебил выступающего и попросил его не продолжать.

      «Проблема известна, поднималась и…. дальше лучше не продолжайте. Завтра мы туда едем и будем разбираться. Прошу Новикова Ивана Геннадьевича, Горбачева Алексея Викторовича и Маринина Ивана Васильевича завтра присоединиться. Глава муниципального образования – встречайте. Прошу чтобы застройщик был там. Коллеги – кто отвечал за это. Все фотографии у меня есть. Во-первых, застройщику исполнителю – пусть не тратят деньги и не закрашивают подоконники, которые все в плесени. Я знаю, что там происходит. Цирк не надо устраивать, пусть готовятся к переселению», - сказал временно исполняющий обязанности Удмуртии Александр Бречалов.

      Он также предложил застройщику вместе со своей семьей заехать в построенное для переселенцев жилье.

      «Если они строили для себя, то пусть со своей семьей переселятся в то жилье, которое они построили за федеральные и региональные деньги. Завтра проверим.  Я на полном серьезе говорю. У нас новый термин появился новое ветхое аварийное жилье», - обратился с критикой к строителям Александр Бречалов.

      Отметим, что в деревне Кечево по просьбе местных жителей ранее побывали представители «Общественного народного фронта», которые из «удобств» увидели общественный туалет, располагающийся в пяти метрах от самого дома. Придомовая территория была не обустроена. В домах появлялась плесень.

      «Мы впервые сталкиваемся с тем, что явные нарушения, допущенные при строительстве домов, районные власти не хотят признавать и устранять должным образом. Такое отношение чиновников к решению проблем серьезно подрывает доверие людей к власти в целом. Сегодня, к сожалению, можно констатировать, что устранение дефектов в новых домах, построенных на государственные деньги, проводится крайне неэффективно», – отметил представитель регионального штаба ОНФ в Удмуртии Валерий Хохряков во время своего визита в деревню в прошлом году.

      10:56, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      282
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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