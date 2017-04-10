Сарапул разработает свою программу переселения из ветхого жилья

В муниципалитете решили не дожидаться федеральной программы.

Ижевск. Удмуртия. Сарапул разработает свою программу по переселению граждан из ветхого жилья. Об этом заявил в понедельник, 10 апреля врио главы Удмуртии Александр Бречалов в ходе заседания правительства Удмуртии.

По его словам, с такой инициативой выступил глава Сарапула Александр Ессен и министр ЖКХ республики Иван Маринин.

«Мы сними обсуждали эту тему, решили не дожидаться, как это у нас принято, федеральной программы. Я считаю, что Владимир Владимирович Путин и так сделал очень много, и наша задача - региональных властей, муниципальных властей, находить иные возможности, не только «дали деньги строим или покупаем». Я думаю, что через неделю мы эту программу представим, она интересная, она решает проблемы, как они мне сказали, около 20 семей как минимум в ближайшее время», - сказал Бречалов.

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии также добавил, что будет признателен за обратную связь и за информацию с других территорий республики, оказавшихся в подобной ситуации, как поселок Симониха в Сарапульском районе.

Действующая программа по переселению из ветхого жилья рассчитана на тех, чьи дома признали ветхими до 2012 года. Сейчас реализуется последний этап, который предусматривает расселение 161 дома. Улучшить свои жилищные условия за счёт федеральных и республиканских средств должны ещё 2 330 человек. На сегодняшний день полностью завершили последний этап – Кезский, Камбарский и Увинский районы.