Председатель Счетной палаты положительно оценила назначение Бречалова на пост врио главы Удмуртии

Татьяна Голикова в своем заявлении сделала упор на качество в жизни в регионе.

Москва. Председатель Счетной палаты положительно оценила назначение Бречалова на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Общественного народного фронта, Татьяна Голикова в своем заявлении сделала упор на качество в жизни в регионе.

«За время сотрудничества Счетной палаты с Общественной палатой и Общероссийским народным фронтом сложилось мнение об Александре Бречалове как о принципиальном и компетентном человеке. Александр Владимирович старался обратить внимание общественности на злободневные проблемы в сфере распоряжения государственными средствами и прикладывал все возможные усилия для того, чтобы найти их действенные решения. Думаю, что перспектива работы такого человека на губернаторском посту, безусловно, оказала бы положительное влияние на качество жизни жителей Удмуртской Республики», – отметила Татьяна Голикова.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Александра Соловьева с поста главы Удмуртии в связи с утратой доверия. Соловьев был задержан утром 4 апреля по подозрению в получении крупной взятки в размере 140 млн руб.

На место снятого главы региона президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, который является сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.