Глава Миндортранса Удмуртии Виктор Вахромеев подтвердил выемку документов в ведомстве

По его словам, следователи изъяли документацию по строительству и реконструкции сельских дорог.

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев подтвердил выемку документов в ведомстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Следственные мероприятия были, а именно изъятие документации по строительству и реконструкции сельских дорог. Все данные выдали», - сказал Вахромеев.

Он также добавил, что обыски прошли и у заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Юлии Башковой.

«В настоящее время все закончено», - уточнил министр.

Отметим, что Юлия Башкова – младшая дочь ранее задержанного за взятку главы Удмуртии Александра Соловьева.

Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

Позже стало известно, что в отношение него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей. «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

Также стало известно, что в деле Соловьева появились еще четыре фигуранта.