Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 1 октября 2025 года в Удмуртии обнаружили более тысячи нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает управление Росреестра по Удмуртской Республике.

Для выявления нарушений было проведено около 2 тыс. контрольных мероприятий, которые не согласовывались с правообладателями. Также сотрудники отдела госземнадзора регионального Росреестра анализировали информацию, распространенную в геоинформационных сервисах и интернет-ресурсах.

Например, в сервисе «Национальная система пространственных данных» каждый собственник участка может проверить его границы и пройти самообследование, чтобы найти возможные нарушения. Благодаря этому сервису в 2025 году в регионе выявили порядка 300 фактов самовольного занятия государственных земель.

«Одним из достоинств указанного сервиса является наличие ортофотопланов местности высокого разрешения, использование которых позволяет с вероятностью до 90% в каждом случае судить о наличии нарушения», — заявила начальник отдела госземнадзора регионального Росреестра Наталья Иванова.

Отмечается, что одно из самых частых нарушений — это неиспользование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в черте населённых пунктов, приусадебных, садовых и огородных земельных участков.